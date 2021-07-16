مقتل مصور صحفي في وكالة رويترز بأفغانستان

2021/07/16 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد أفغاني إن الصحفي بوكالة رويترز، دانيش صديقي، قتل، الجمعة، أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان بالقرب من معبر حدودي من باكستان.

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