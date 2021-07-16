2021/07/16 | 18:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لـ"قاتل" هشام الهاشمي: سلاح "الغدارة" توقف فأجهزت عليه بالمسدس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة لـ"قاتل" هشام الهاشمي: سلاح "الغدارة" توقف فأجهزت عليه بالمسدس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة لـ"قاتل" هشام الهاشمي: سلاح "الغدارة" توقف فأجهزت عليه بالمسدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).