بالفيديو.. سيول جارفة تضرب سلطنة عمان وترجيحات بشمول جنوب العراق

2021/07/16 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضربت سيول جارفة، اليوم الجمعة، سلطنة عمان مع وجود ترجيحات بشمول جنوب العراق في الايام المقبلة.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ولايات عديدة في سلطنة عمان تتعرض لهطول غزير للامطار رافقه سيول جارفه تسببت بخسائر"، مبينا أن ذلك "بسبب منخفض في الطبقات العليا، سمي ( منخفض الحج)".

وأضاف أن "المنخفض امتاز بالسحب الركامية الشاهقه والامطار الشديدة خصوصا في المناطق الساحليه بسبب وفرة الرطوبة القادمة من بحر العرب".

وبين أن "فرص الغزارة تستمر اليوم في مناطق غرب السلطنة وثم تشمل اليمن وجنوب السعودية وتمتد لاحقا نحو شمالها".

وأوضح أنه "لا توجد مؤشرات حتئ الان على شمول جنوب العراق و الكويت الاسبوع المقبل بهذا المنخفض بسبب رياح المرتفع الاطلسي الجافة".

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