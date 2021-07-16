وزير الداخلية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط قام بإطلاق النار في إحدى المناسبات

2021/07/16 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات

القانونية بحق ضابط قام بإطلاق النار في

إحدى المناسبات.

وقالت الوزارة في بيان، ان "بعض صفحات

مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل

الاعلام، تدا

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