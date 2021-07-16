“المركز الخبري” ينشر اعترافات قاتل الشهيد الهاشمي: استخدمت السلاح الحكومي

2021/07/16 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشر المركز الخبري الوطني، اليوم الجمعة، اعترافات قاتل الشهيد هاشم الهاشمي.وقال القاتل المدعو احمد الكناني من مواليد 1985: “نحن مجموعة من 4 اشخاص تجمعنا في منطقة البو عيثة وذهبنا بدراجتين […]

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