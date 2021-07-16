وثيقة تكشف مخططاً إرهابياً لمهاجمة سجن يضم “قادة داعش” في بغداد

2021/07/16 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة من المقر المسيطر لسجن الكرخ المركزي، عن نية تنظيم داعش القيام بعملية غزو مسلح على سجن الكرخ المركزي لإطلاق سراح قيادات التنظيم الإرهابي.

وبحسب الوثيقة، “تكون آلية الهجوم بواسطة عجلات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية، سيتم التنفيذ على تحرير كبار القادة، وجود عدد من دائرة الإصلاح العراقية يقومون بالتعاون مع التنظيم الإرهابي”.

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