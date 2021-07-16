(واخ): تنشر التفاصيل الكاملة عن المدعو أحمد الكناني قاتل هشام الهاشمي

2021/07/16 | 18:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنشر وكالة “خبر برس” (واخ ) اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة عن المدعو أحمد الكناني، قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وبحسب اعترافات المدعو الكناني والتي عرضت على قناة العراقية وتابعتها “خبر برس” ، ان” الكناني من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف المدعو أحمد الكناني، بأنه “تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية”.

وقال المدعو احمد الكناني: “تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الجمعة، القبض على قتلة هشام الهاشمي.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء”.

وأضاف، أن “من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق”.

وفي ليل السادس من تموز من العام الماضي 2020، اغتال مسلحون مجهولون، الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد.

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