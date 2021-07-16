كهرباء ميسان تعلن اعادة الخط الناقل ميسان – واسط ( ٤٠٠ ك.ف ) للعمل بوقت استثنائي

2021/07/16 | 18:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان ، احد دوائر الشركة العامة لنقل طاقة كهرباء الجنوب ، الجمعة ، اعادة الخط الناقل ميسان ٤٠٠ ك.ف – واسط ٤٠٠ للعمل في وقت قياسي .

وقال مدير الدائرة المهندس محمد علي عبدالله حاسد في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) ” بان الخط بطول ( ١٦٠ كم٢) اصابه خلل فني فجر اليوم ، وبعد اعمال الفحص و التفتيش ، بان هنالك تقطع للاسلاك بين برجي ( ٨٥ و ٨٦ ) ، مشيرا الى موقع القطع في منطقة الطناز الواقعة بين ناحية علي الشرقي وقضاء كميت شمال العمارة .

واضاف حاسد : بان اسباب تقطع الاسلاك ناجمة عن طلقات ناري مجهولة ، موضحا ، بان ملاكاته انجزت اعمال الصيانة الاضطرارية الساعة ( ١٠ ) صباحا بعد استنفرها و رغم التحديات التي ابرزها موقع الضرر في النهر وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية .

ويذكر ” بان الاعمال انجزت بمتابعة من قبل مدير عام شركة نفط الطاقة الكهربائية في الجنوب وتحت اشراف مباشر من قبل مدير دائرة شبكات الجنوب الشرقي .

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