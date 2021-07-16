2021/07/16 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن ملازم اول بوزارة الداخلية احمد حمداوي عويد معارج الكناني مواليد 1985عن مسؤوليته باغتيال الشهيد هشام الهاشمي في 6 تموز 2020.وقال باعترافات متلفزة انه : قام بتنفيذ الجريمة بسلاحه الشخصي بمنطقة زيونة شرقي بغداد وانه انطلق والمجموعة لتنفيذها من منطقة البوعيثة جنوبي بغداد.واضاف الكناني : انطلقنا من البوعيثة بدراجتين وسيارة مدنية بعد ان تم تزويدنا باسلحة ومسدسات .واوضح : بعد دخولنا منطقة زيونة انتظرنا بحدود ساعة باحدى الحدائق العامة ثم شاهدنا الهاشمي وتعقبانه الى ان تم الاغتيال بسلاحي الشخصي.وينتمي المتهم لجماعة خارجة على القانون./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاتل الهاشمي .. ملازم اول بوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاتل الهاشمي .. ملازم اول بوزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).