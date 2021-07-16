تعرض منزل محام في ميسان الى هجوم بالرصاص

2021/07/16 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / هاجم مسلحون مجهولون منزل احد المحامين في ميسان بالرصاص الحي".وذكر مصدر امني :" ان الهجوم اسفر عن حدوث اضرار في المنزل والعجلة التي كان يركنها امام المنزل ، ولم تسجل أية اصابات بشرية".واضاف :" ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به"./انتهى

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