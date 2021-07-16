2021/07/16 | 18:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 1.47 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 8336 إصابة، و44 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 7805 حالة إلى الشفاء بمعدل 90.9%.

اقرأ/ي أيضًا:

عشرات الضحايا وأكثر من 9300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

موجة الجائحة: حصيلة إصابات غير مسبوقة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: أكثر من 8300 إصابة و44 حالة وفاة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: أكثر من 8300 إصابة و44 حالة وفاة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).