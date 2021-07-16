مصدر يكشف عن قاتل الهاشمي: ضابط بوزارة الداخلية

2021/07/16 | 18:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن القناة العراقية الرسمية ستبث اعترافات قاتل الدكتور هشام الهاشمي، كاشفاً في ذات الوقت عن هويته.وقال المصدر، إن “الجاني هو احد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم اول”، مبينا أن “الأخير نفذ الجريمة بسلاحه”.واوضح، أن “الاعترافات المرتقبة لن تكشف هذه التفاصيل”.ومن المقرر بث اعترافات قاتل الهاشمي عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة.وفي وقت سابق الجمعة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.وقال الكاظمي في تغريدة، “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت […]

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