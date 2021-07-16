حول مطالبة حركة النهضة الإخوانية بتفعيل ما يسمى ب صندوق الكرامة ... و اختزال مسارات العدالة الانتقالية في التعويضات...! - عمران مختار حاضري

2021/07/16 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري حول مطالبة حركة النهضة الإخوانية بتفعيل ما يسمى ب" صندوق الكرامة" و اختزال مسارات العدالة الانتقالية في التعويضات ...!في ظرف يشهد الإفلاس الإقتصادي و أزمة إجتماعية مزرية غير مسبوقة و إنهيار المنظومة الصحية و أمام تفشي الوباء بشكل كارثي و غياب عصابات الحكم في ظبط استراتيجية مقاومة الوباء و افتقار الأجهزة الطبية و عدم توفر حتى الكمامات للإطار الطبي و شبه الطبي في عدة مستشفيات و حيث الشعب المسكين ......





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