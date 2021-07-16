بافل طالباني وقوباد طالباني يقدمان مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة

2021/07/16 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مساعدات لـ300 عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال سامان حسين رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة لـPUKmedia: جرت اليوم الجمعة 16/7/2021، مراسيم خاصة لتوزيع المساعدات التي قدمها بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على 300 عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية.

واشار الى ان المساعدات كانت عبارة عن مساعدات مالية وهي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

PUKmedia خاص

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