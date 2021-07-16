2021/07/16 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة “رويترز” مقتل مصور صحفي يعمل لصالحها اليوم أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان.ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أفغاني أن “المصور دانيش صديقي قتل خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مصور صحفي تابع لـ”رويترز” في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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