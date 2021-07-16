الكاظمي يؤكد للزعامات السياسية على عدم تأجيل الانتخابات

2021/07/16 | 19:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للزعامات السياسية على عدم تأجيل الانتخابات.وقال مصدر مطلع لـ”الايام نيوز”، اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اكد “للزعامات السياسية على عدم تأجيل الانتخابات”.فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر المقبل.

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