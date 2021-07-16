المتحدث باسم الحكومة ينعى الهاشمي مجدداً: قتله شرطي مهمته حماية الوطن!

2021/07/16 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

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‏رحم الله الشهيد هشام الهاشمي، كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً من طراز هشام.‏تحية لقواتنا الأمنية على العمل المخلص في القبض على المجرمين، طال الزمن أم قصر.

حسن ناظم

المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقي

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