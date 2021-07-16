تقرير أمريكي يكشف: ترامب كان بصدد مهاجمة إيران

2021/07/16 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية في تقرير جديد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قاب قوسين من شن حرب على إيران، بعد خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.ويستند التقرير الذي […]

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