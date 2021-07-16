واشنطن تفرض عقوبات على 7 صينيين.. وتحذير الشركات الأمريكية من

2021/07/16 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت إدارة الرئيس جو بايدن الشركات الأمريكية، الجمعة، من "المخاطر المتزايدة" التي تشكلها الحكومات في بكين وهونغ كونغ.

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