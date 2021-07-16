درجال: اخذنا موافقة الكاظمي لاستقدام مدرب اجنبي وتوفير السيولة المالية

2021/07/16 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، اليوم الجمعة، عن موافقة رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي على استقدام

مدرب أجنبي للمنتخب الوطني وتوفير

السيولة المالية لذلك.

وقال درجال في تدوينه له عبر صفحته

الشخصية

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