الصناعة بطلاً لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه على نوروز

2021/07/16 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تمكن فريق الصناعة، اليوم الجمعة، من إحراز لقب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على نادي نوروز بهدف نظيف. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن فريق الصناعة أحرز دوري الدرجة الأولى لموسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق نوروز بهدف نظيف. وقررت الهيئة التطبيعية، في وقت سابق من اليوم، منح الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) مبلغاً قدره خمسون مليون دينار عراقي، والثاني ثلاثين مليون دينار عراقي.وقال رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تخصيص المبالغ المالية للفائزين يأتي من باب دعم فرق دوري الدرجة الأولى التي بذلت الكثير من الجهود أثناء منافسات الدوري للموسم الحالي، وأسهمت بالارتقاء بالمستوى الفني للمباريات".وأضافَ: "نتطلع في الموسم المقبل الى أن يقام دوري الدرجة الأولى بنظام الدوري العام، ويلعب من مرحلتين لزيادة المنافسة واتساع رقعتها".وأشار إلى أن "دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي شهد العديد من المباريات التي حفلت بالإثارة والندية، وقدمت الفرق المستويات الفنية الجيدة". وأثنى بنيان على فريقي الصناعة ونوروز اللذين وصلا الى الدوري الممتاز للموسم المقبل".

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