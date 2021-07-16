2021/07/16 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذ البابا فرنسيس إجراءات صارمة اليوم الجمعة ضد انتشار القداس اللاتيني القديم، ليعكس أحد قرارات البابا بنديكت السادس عشر في تحد كبير للكاثوليك التقليديين.

وأعاد فرنسيس فرض قيود على الاحتفال بالقداس اللاتيني التي خففها البابا بنديكت في عام 2007، وقال البابا إنه كان يفعل ذلك لأن إصلاح بنديكت أصبح مصدر انقسام في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية واستخدم كأداة من قبل الكاثوليك المعارضين لمجلس الفاتيكان الثاني اجتماعات الستينيات التي حدثت الكنيسة.

وأصدر فرنسيس قانونا جديدا يطالب الأساقفة الأفراد بالموافقة على الاحتفالات بالقداس القديم والذي يطلق عليه أيضا قداس ترايدنتين ويطلب من الكهنة المعينين حديثا الحصول على إذن صريح للاحتفال به من أساقفتهم بالتشاور مع الفاتيكان.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة ضجة بين التقليديين الذين يعارضون بالفعل ميل فرنسيس الأكثر تقدمية وما زالوا يشعرون بالحنين إلى البابوية العقائدية لبنديكت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يلغي قرار سلفه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يلغي قرار سلفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).