2021/07/16 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجيَّة يدعو لتحقيق التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة المركز الخبري الوطني.

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