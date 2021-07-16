أول تعليق من زعيم سياسي كبير على اعترافات المتهم بقتل هشام الهاشمي

2021/07/16 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الجمعة، ان اعتقال "قتلة" الباحث الامني، هشام الهاشمي، عمل بطولي ونقلة نوعية في الاداء الاستخباري.

وذكر الحكيم، في بيان اليوم، (16 تموز 2021)، إن "اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي عمل بطولي يمثل إنتقالة نوعية في الأداء الإستخباري المعلوماتي لدى أجهزتنا الأمنية البطلة، ونجاح هذا الجهد مدعاة لترسيخه وتعزيزه بخطوات مماثلة لاعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين وأصحاب الرأي الحر في عموم العراق كي لا يذهب دم مظلوم سدى".

وأضاف البيان، ان "الحكيم طالب بإعلان نتائج التحقيق في كثير من الحوادث والقضايا التي حصلت لاسيما فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين (عليه السلام) في ذي قار وغيرها وتقديم المتسببين إلى العدالة، مشيدا باي جهد يسعى لإحقاق الحق والإنتصاف لدم المظلومين وعوائلهم وأيتامهم".

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