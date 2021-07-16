منها منع ادخال السيارات.. خطة أمنية جديدة لهذه الأماكن في العراق

2021/07/16 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة المثنى، الجمعة، عن وضع خطة موسعة لحماية المستشفيات الحكومية من أعمال التخريب.

وقال قائد الشرطة، العميد، عبدالرضا كاطع، في تصريح لـNRT اليوم، (16 تموز 2021)، ان "القيادة تلقت اوامر خاصة من المراجع بضرورة اعداد خطة موسعة امنية لحماية المستشفيات داخل المحافظة، منها منع جميع السيارات من الدخول للمستشفيات خوفا من اعمال التخريب".

وأضاف كاطع، ان "القيادة وجهت مديرية الدفاع المدني بزيارة المستشفيات لمعرفة مدى نسبة جاهزية انظمة مكافحة الحرائق".

يذكر انه في أمس الخميس، أعلنت دائرة صحة النجف، إلقاء القبض على شخص يحمل مواد حارقة داخل مستشفى الفرات الأوسط في الكوفة.

وقالت الدائرة في بيان، إن "منتسبي مستشفى الفرات الأوسط في قضاء الكوفة، القوا القبض على شخص من مواليد 2005، يحمل مواد حارقة داخل ردهة الطوارئ".

واضافت الدائرة في بيانها انه "تم تسليم الشخص للقوات الأمنية بهدف إكمال التحقيقات معه".

واندلع حريق الثلاثاء الماضي، في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وأودى بحياة العشرات من المواطنين.

وفي شهر نيسان الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

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