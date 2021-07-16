حقيقة الأحزاب الشيوعية - فؤاد النمري

2021/07/16 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري حقيقة الأحزاب الشيوعية"صبيحة ثورة أكتوبر زار زعيم حزب الشعب في منغوليا "دامدن سوخباتر" لينين مهنئاً بنجاح الثورة الإشتراكية وأثناء الحديث قال دامدن سوخباتر أنه بإمكان حزب الشعب أن يستولي على السلطة في ثورة اشتراكية في منغوليا.



فكان أن افترّ ثغر لينين عن ابتسامة ساخرة وقال ..



كيف لك يا رفيق أن تفكر بثورة اشتراكية في منغوليا حيث وسيلة العيش الوحيدة هي رعاية الإبل !!يبدو أن لينين لم يسترح ......





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