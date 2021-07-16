وزير يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسبب؟

2021/07/16 | 19:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى أهمّية تحقيق التكامل والتعاون المُثمِر والبنّاء بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، وذلك خدمة لمصلحة الشعب العراقيّ.وذكرت الوزارة في بيان، ان “ذلك جاء في الاستضافة التي حضرها الوزير في مجلس النواب التي دعت إليها لجنة العلاقات الخارجيَّة النيابيَّة بحُضُور الملاك المُتقدِّم في قيادة الوزارة، وجرى التطرُّق إلى […]

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