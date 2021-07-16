2021/07/16 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت القناة الرسمية العراقية، الجمعة، اعترافات قالت إنها لقاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله قبل نحو عام، حيث أظهرت أنه يعمل في وزارة الداخلية وينتمي لميليشيا مسلحة لم يتم الكشف عنها خلال الاعترافات.

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