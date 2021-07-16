الحكيم يعلق بشأن القبض على قتلة الهاشمي: عمل بطولي

2021/07/16 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، على اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي، واصفا اياه بالعمل البطولي.

وقال الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي عمل بطولي يمثل إنتقالة نوعية في الأداء الإستخباري المعلوماتي لدى أجهزتنا الأمنية البطلة".

وأضاف، أن "نجاح هذا الجهد مدعاة لترسيخه وتعزيزه بخطوات مماثلة لاعتقال من يقف وراء عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين وأصحاب الرأي الحر في عموم العراق، كي لا يذهب دم مظلوم سدى".

وطالب الحكيم، بـ"إعلان نتائج التحقيق في العديد من الحوادث والقضايا التي حصلت لاسيما فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين " عليه السلام" في ذي قار، وغيرها وتقديم المتسببين إلى العدالة".

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