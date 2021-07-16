"صفقات فاسدة".. أسباب تأخير افتتاح المستشفيات التركية والألمانية في العراق- عاجل

2021/07/16 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الجمعة، عن اسباب تأخر افتتاح المستشفيات التركية والألمانية في مختلف المحافظات العراقية.وقال خشان، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأسباب الحقيقية وراء تأخير افتتاح المستشفيات التركية والالمانية والتي يوجد واحد منها على اقل تقدير في كل محافظة، هو الصفقات الفاسدة التي ابرمتها وزارة الصحة مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع".وأضاف أنه "يجب محاسبة الشركات المسؤولة عن تنفيذ انجاز المستشفيات وفرض غرامات مالية عليها بسبب تأخير الإنجاز"، مشيراً إلى أنه "إلى الآن لم يتم محاسبة هذه الشركات مما يعني تورط جهات حكومية في صفقات فساد على حساب ارواح المواطنين".وأوضح خشان أن "سبب عدم وجود تحرك نيابي للضغط على الحكومة بافتتاح المستشفيات، هو أن البعض من أعضاء مجلس النواب مشاركون في صفقات الفساد حيث، اصبح البعض منهم يمتلك ملايين الدولارات في ظرف زمني قصير جداً". وتابع، أن "الحل الوحيد هو تغيير نظام الدولة وإقالة كل شخص تسلم منصباً مهماً في الدولة عن طريق المحاصصة الطائفية"، لافتاً إلى أن "كثيرا من اصحاب المناصب الحساسة في الدولة ليس لديهم شهادات ولا كفاءة ويمتلكون صلاحيات واسعة تمكنهم من إصدار واتخاذ قرارات مصيرية".

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