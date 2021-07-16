2021/07/16 | 19:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت قوة من عمليات بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اثنين من ارهابيي داعش وضبط اسلحة ومواد مخدرة. وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابي يعملان ضمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط اسلحة ومواد مخدرة first appeared on النور نيوز.

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