2021/07/16 | 19:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، توضيحا بالضوابط والمتطلبات المتعلقة بالسفر من العراق الى المملكة المتحدة وبالعكس. ويوضح بيان الخطوط، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، كل ما يتعلق بفحص كوفيد 19، والوقت الي يتطلب ان يتم خلاله، فضلا عن تفاصيل الفيزا ومشتريات المسافرين من داخل المطارات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تصدر ضوابط ومتطلبات السفر من العراق إلى بريطانيا first appeared on النور نيوز.

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