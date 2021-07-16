من هو قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي؟

2021/07/16 | 19:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدث أحمد حمداوي عويد معارج الكناني، قاتل الراحل الباحث في الشأن الأمني هشام الهاشمي، عن نفسه، خلال بث اعترافاته. وبحسب اعترافات المدعو الكناني، والتي بثها التلفزيون الرسمي، وتابعها “النور نيوز” أن الكناني من من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.واعترف المدعو أحمد الكناني، بأنه “تعين في سلك الشرطة …

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