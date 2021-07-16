بالوثيقة .. تحذير امني من هجوم لداعش الارهابي لاطلاق عدد من عناصره من سجن الكرخ

2021/07/16 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وثيقة صادرة بتاريخ 15 من الشهر الحالي من المقر المسيطر لسجن الكرخ المركزي / كروبر/ نية تنظيم داعش الارهابي للقيام بغزو مسلح للسجن لاطلاق سراح قيادات التنظيم./انتهى3

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