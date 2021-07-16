2021/07/16 | 19:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: يطالب بإعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة" حريق مستشفى الحسين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: يطالب بإعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة" حريق مستشفى الحسين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: يطالب بإعلان نتائج التحقيق بـ"فاجعة" حريق مستشفى الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).