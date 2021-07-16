2021/07/16 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، على اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي، واصفا اياه بالعمل البطولي.وقال الحكيم، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي عمل بطولي يمثل إنتقالة نوعية في الأداء الإستخباري المعلوماتي لدى أجهزتنا الأمنية البطلة”.وأضاف، أن “نجاح هذا الجهد مدعاة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يعلق على اعتقال قتلة هشام الهاشمي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلق على اعتقال قتلة هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلق على اعتقال قتلة هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).