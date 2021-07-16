فيضانات أوروبا.. مشاهد درامية لعمليات إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل

2021/07/16 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت جهود الإنقاذ جارية على نطاق واسع بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة التي لم تشهد المنطقة مثلها منذ قرن في حدوث فيضانات مفاجئة دمرت أجزاء من أوروبا الغربية، مخلفة العشرات من القتلى والعديد غيرهم في عداد المفقودين.وفي تقرير نينا دوس سانتوس مراسلة CNN المزيد عن الموضوع.

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