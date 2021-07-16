بالفيديو: العقابي يؤكد: أطراف سياسية تستغل مناصبها لطرح افكارها الخاصة وليس وجهة نظر الدولة

2021/07/16 | 20:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد النائب حسين العقابي، اليوم الجمعة، ان شخصيات وأطراف سياسية تستغل مناصبها لطرح افكارها ورؤاها الخاصة ولا تطرح وجهة النظر الرسمية للدولة العراقية.جاء ذلك لدى استضافة وزير الخارجية في البرلمان.

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