احجز تذكرتك إلى الفضاء - نادية خلوف

2021/07/16 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف بينما يتهدّم كلّ شيء في أوطاننا ،يبدو أن العصر المثير لسياحة الفضاء على وشك الاندلاع.سوف يرى أحفادنا رحلات على متن المركبات الفضائية ، وربما عندما تزيد الكوارث الطبيعية على الأرض ينتقل بعض الأغنياء للعيش على كوكب ما ، أو كواكب معينة ، ونبقى نحن ننظّر حول الوطنية ، ونحصد الجوائز الخلبية بينما لا نعرف أين يقع الفضاء.



لو حدث هذا ، وكنّا لا نزال نعيش في سورية، وعاد أحد المقيمين في الفضاء ليتعرف على هذ ......





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