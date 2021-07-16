الصين تتعهد بتقديم مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات دولار

2021/07/16 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة بدفع مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للدول النامية لمكافحة كوفيد-19 خلال اجتماع افتراضي طارىء وغير مسبوق لقادة دول منظمة "ابيك".

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وقال شي إن الأموال الإضافية التي تأتي بعد تعهد مماثل في أيار/مايو تهدف الى "دعم استجابة بلدان نامية أخرى لكوفيد-19 ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي"، وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

ولفت شي خلال كلمته عبر الفيديو الى أن الصين أمدت الدول النامية بأكثر من 500 مليون لقاح كوفيد.

ودعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن القادة ال21 لدول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آيبك" الى هذا الاجتماع الافتراضي غير المسبوق قبل أقل من خمسة أيام فقط للتعامل مع قضايا طارئة ناتجة عن الجائحة.

ومن المقرر أن تستضيف آردرن في تشرين الثاني/نوفمبر القمة السنوية للمنتدى، لكنها اعتبرت أن الظروف الاستثنائية الناجمة عن كوفيد-19 تجعل من الضروري التصدي لقضايا تتطلّب معالجة فورية.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي بدأ مساء الجمعة بتوقيت بكين الرئيسان الأميركي جون بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية بشأن كيفية تعاملها مع التفشي الأولي لكوفيد في مدينة ووهان والدعوات لإجراء تحقيق دولي في أسباب نشأة فيروس كورونا، تحرص بكين على تقديم نفسها كداعم للدول الأخرى التي تكافح الآن للسيطرة على الجائحة.

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