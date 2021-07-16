2021/07/16 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام: عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

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