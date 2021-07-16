كربلاء تخلي مستشفياتها الكرفانية من مرضى كورونا

2021/07/16 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير اعلام مديرية صحة محافظة كربلاء سليم كاظم، عن إخلاء المستشفيات الكرفانية وتوفير أماكن بديلة امنة داخل البنايات .

وأوضح كاظم لــPUKmedia اليوم الجمعة "حسب توجيهات مديرية الدفاع المدني بإخلاء المستشفيات الكرفانية وتوفير أماكن بديلة داخل البنايات، لمنع حدوث أي طارئ لا سمح الله ، وللزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بجائحة كُورونا ، مما يتطلب توفير أماكن لاستيعاب تلك الزيادة الحاصلة ، وعليه سوف يتم إغلاق بعض الإستشاريات في مدينة الامام الحسين ( ع) الطبية لتوفير أماكن لرقود المرضى مؤقتا ، وعند إنخفاض أعداد الإصابات سوف يعاد فتح تلك الاستشاريات في المدينة الطبية ، مبينا كذلك سوف يتم إفتتاح الاستشاريات في مستشفى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ( التركي ) في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمراجعين وفتح باقي الاقسام تباعا فيها .



وستعمل كلتا المدينتان مستقبلا في تقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة لأهالي كربلاء المقدسة وزوارها .

وأضاف مدير اعلام صحة كربلاء، كما ونهيب بأهالي كربلاء المقدسة بالإسراع إلى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح للحفاظ على أنفسهم وعلى عوائلهم من الإصابات والوقاية من هذا المرض الشرس .

يذكر ان لجنة الصحة النيابية قد اوصت بغلق كافة المستشفيات الكرفانية بعد تكرار سيناريو احتراقها في فاجعتي مستشفى ابن الخطيب قبل ثلاثة أشهر، ومستشفى الناصرية منتصف الاسبوع الماضي راح ضحية الحادثين المئات بين شهيد ومصاب .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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