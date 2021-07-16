سامر الذي انقلبت حياته بعد مقتل ابنته.. ضحية انفجار المرفأ وهويّته

2021/07/16 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان سامر يدلل ابنته بيسان ذات السبعة أعوام ويسميها "قمر البيت"، لكن الدنيا أظلمت في عينيه فجأة، حين عصف انفجار هائل بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

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