القصة الكاملة.. الناطق باسم القائد العام يوضح كيفية اعتقال قتلة الهاشمي

2021/07/16 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القصة كاملة عن كيفية اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي.

وقال رسول، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط جريمة اغتيال الشهيد الهاشمي، والوصول إلى الجاني"، مؤكدا أن "العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام".

وأضاف، أن "من المؤسف أن يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية".

وبخصوص عقوبة القاتل، قال رسول، إن "عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية".

وتابع: "لن نتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين"، مشيرا إلى أن "هناك خطة لتحديد حركة الدراجات النارية".

ونشرت (بغداد اليوم)، بوقت سابق اليوم، الاعترافات الكاملة للمدعو أحمد الكناني، قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وبحسب اعترافات المدعو الكناني، والتي بثها التلفزيون الرسمي، وتابعتها (بغداد اليوم)، أن الكناني من من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف المدعو أحمد الكناني، بأنه "تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وأضاف القاتل: "تجمعنا في منطقة البو عيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الجمعة، قائلا: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

وأضاف، أن "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

واغتال مسلحون مجهولون في (6 تموز 2020)، الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد.

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