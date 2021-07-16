القبض على شخصين ابتزا فتاة مقابل مبالغ مالية في بعقوبة

2021/07/16 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بالقبض على شخصين ابتزا فتاة مقابل مبالغ مالية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز الامن الوطني في جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة القت القبض على مبتزين أثنين".

وأضاف ان "المتهمين ابتزا فتاة ومساومتها مقابل مبلغ مالي".

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