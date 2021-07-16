القبض على تاجر كبير للمخدرات في النجف

2021/07/16 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، عن قيام جهاز المخابرات العراقي في النجف الاشرف بالتخطيط لالقاء القبض على تاجر كبير للمخدرات بالتعاون مع شرطة المحافظة والأمن الوطني.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان”جهاز المخابرات وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني …

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