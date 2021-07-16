بتصريح متلفز ..يحيى رسول : اعتقال قتلة الهاشمي انتصار كبير للقوات المسلحة

2021/07/16 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول : اعتقال قتلة الهاشمي انتصاراكبيرا للقوات المسلحة.وقال في تصريح متلفز ان : الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فككا خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني.واضاف رسول ان : العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام.وعبر عن الاسف بأن يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية.واوضح ان : عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية.وشدد : لن نتوان عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين وهناك خطة لتحديد حركة الدراجات النارية.،/انتهى3

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