2021/07/16 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت دائرة صحة ميسان عن تنفيذ خطة خاصة بالتصدي لجائحة كورونا نتيجة للزيادة الحادة لاعداد المصابين بالفيروس في المحافظة وارتفاع اعداد الراقدين في مراكز كوفيد 19".وذكر بيان للدائرة انه تم افتتاح اجنحة جديدة لمركز كوفيد 19 في مستشفى ميسان للطفل والولادة ، وشملت الاجنحة ردهات عناية تنفسية فائقة وردهات عزل تخصصية مجهزة باحدث الاجهزة الطبية والاوكسجين السائل المركزي.واضاف :" ان المصابين يتم نقلهم بعجلات اسعاف مع كادر طبي وتمريضي مختص مع اخذ كافة وسائل مكافحة العدوى خلال عملية النقل".واشار الى ان جميع ردهات رقود مرضى كورونا في مؤسسات دائرة صحة ميسان الصحية هي بنايات ذات مواصفات عالية ولا توجد اي ردهات من نوع "الساندويج بنل" المخالفة لشروط السلامة التي تشترطها تعليمات الدفاع المدني"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتيجة لزيادة اعداد المصابين..صحة ميسان تفتتح اجنحة جديدة لمركز كوفيد 19 في مستشفى ميسان للطفل والولادة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتيجة لزيادة اعداد المصابين..صحة ميسان تفتتح اجنحة جديدة لمركز كوفيد 19 في مستشفى ميسان للطفل والولادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).