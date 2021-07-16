دب يعلق رأسه في دلو لأكثر من أسبوع.. ورجلان ينقذانه من هذا الموقف

2021/07/16 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار الأسبوع الماضي، كان الدب يتجول بالقرب من مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، مع مغذي دجاج عالق على رأسه، ولكن بمساعدة رجلين شاهدا الدب الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وقد قاما بإنقاذ الدب.وفي التقرير من قناة KMGH المتعاونة مع شبكة CNN المزيد حول تفاصيل القصة.

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