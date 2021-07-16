توضيح من الامانة بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى

2021/07/16 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى.وقال الوكيل الفني للأمانة مهدي جاسم الموسوي، في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “أمانة بغداد من […]

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